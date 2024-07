Calciomercato Milan: lui resta la PRIORITA’ dei rossoneri! Dirigenza al lavoro per completare il suo ACQUISTO

Calciomercato Milan: lui resta la priorità dei rossoneri! Dirigenza al lavoro per completare l’acquisto di questo giocatore

Come riportato da Sky Sport 24, Youssouf Fofana resta una priorità per il calciomercato Milan, nonostante la richiesta del Monaco di 35 milioni di euro.

I rossoneri hanno già l’accordo con il centrocampista, serve trovare però un’intesa con il club francese che ora spara altissimo. Concorrenza in aumento, ora la strada per il calciatore si fa sempre più in salita.