Calciomercato Milan, fissato il prezzo di Maignan: a Milanello gira questa indiscrezione! Pretendenti avvisate

Calciomercato Milan, fissato il prezzo di Maignan per la prossima estate in caso di mancato rinnovo: servono 100 milioni di euro

Come riferito dal Corriere dello Sport, se l’intenzione del calciomercato Milan è quella di rinnovare il contratto di Mike Maignan, attualmente in scadenza nel 2026, è anche vero che i rossoneri in caso di mancato accordo non vogliono farsi trovare impreparati.

A Milanello gira un’importante indiscrezione: la base per un’eventuale trattativa per la cessione del portiere è pari a 100 milioni di euro. Le due pretendenti più calde sul portiere, PSG e Bayern Monaco, sono dunque avvisate. L’estremo difensore francese non verrà svenduto.