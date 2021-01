Calciomercato Milan, Firpo frena ma le alternative non mancano, Tomori è in arrivo e dopo di lui è caccia ad un terzino sinistro

Calciomercato Milan, Firpo frena ma le alternative non mancano, Tomori è in arrivo e dopo di lui è caccia ad un terzino sinistro. Come riporta questa mattina Tuttosport, il Milan ed il Barcellona nella giornata di ieri avevano trovato un accordo per Junior Firpo, prima che lo stesso fermasse la trattativa per due motivi: la nascita del secondo figlio e la paura di avere poco spazio come terzino sinistro, complice l’assidua presenza di Theo Hernandez.

LA SITUAZIONE E LE ALTERNATIVE- 0,5 milioni di euro per il prestito, riscatto a 15-20 milioni di euro. Trattativa ferma e dopo il Derby di Coppa Italia, Maldini e Massara valuteranno i nomi in alternativa, al fine di non lasciare nulla di intentato: Vina del Palmeiras, Lago dell’Augsburg, Amavì dell’OM e Nuno Mendes dello Sporting.