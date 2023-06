Mercato Milan, slitta la firma di Kamada: ecco il motivo

Mercato Milan, slitta di qualche settimana la firma di Kamada: ecco il motivo del rallentamento e l’intoppo burocratico

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, sembrava ormai tutto delineato verso la firma di Daichi Kamada con il Milan, ma un piccolo intoppo burocratico rischia di far slittare il momento.

L’intoppo burocratico sarebbe legato agli agenti del giapponese. Inoltre, l’affare non sarebbe a rischio. La chiusura dell’affare però potrebbe slittare di qualche settimana considerando che Daichi partirà a metà settimana per le vacanze in Giappon.