Tra i nomi accostati sul mercato al Milan in passato c’è quello di Kulusevski. Lo svedese potrebbe far ritorno in Italia:

Come riportato da Il Messaggero la Juventus potrebbe pensare di inerirlo come contropartita nell’affare Milinkovic Savic.