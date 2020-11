Calciomercato Milan: Eriksen verso l’addio all’Inter, Maldini e Massara…

Calciomercato Milan: Christian Eriksen sarebbe ad un passo dall’addio all’Inter in questa prossima sessione invernale, i rossoneri…

Christian Eriksen sarebbe ad un passo dall’addio all’Inter, dopo l’ennesima umiliazione di Conte nel match di ieri sera contro il Real Madrid: il giocatore è entrato al posto di Lukaku a otto minuti dal termine, senza un vero senso logico.

Stando a fonti estere il danese sarebbe disposto a cambiare aria. Il Milan, qualora, si trovasse in una posizione consona (dunque tra i primi tre posti) a Natale, potrebbe clamorosamente offrirgli una possibilità di rimettersi in luce.

LA SITUAZIONE – Non sarà facile convincere il club nerazzurro, che in cambio vorrebbe Calhanoglu. Il turco non ha ancora rinnovato il proprio contratto ma la società di Via Aldo Rossi difficilmente proverà a costruire uno scambio con Marotta, rinforzando di fatto una concorrente in ottica Champions. È dunque più probabile che Elliott tratti Eriksen singolarmente e chissà che la volontà del giocatore potrebbe risultare decisiva.