Calciomercato Milan: ecco tutte le possibili operazioni in entrata

Calciomercato Milan: dal riscatto di Tonali al nuovo prestito di Brahim Diaz, sino agli intrecci con il Chelsea di Abramovich

Il mercato del Milan è iniziato da diverso tempo, non solo in uscita (Calhanoglu e Donnarumma) ma anche in entrata, anche se sino a questo momento in via ufficiale non è stata concretizzata nessuna operazione.

Maldini e Massara sono al lavoro per avere entro l’8 luglio sia Brahim Diaz, sia Sandro Tonali, rispettivamente da Real Madrid e Brescia. Con le Merengues si sarebbe aperto un asse che potrebbe portare anche a Dani Ceballos e Odriozola.

Inoltre, il Diavolo è in attesa di capire il futuro di Olivier Giroud e tenta il colpo Bakayoko in mezzo al campo, quest’ultimo disposto a tornare a Milanello. Lo riporta Tuttosport.