Calciomercato Milan, è assalto a Ziyech: le ultime

Hakim Ziyech è il nome caldo in questo momento di calciomercato per il Milan. Le ultime sulla trattativa con il Chelsea

Il Milan punta deciso su Hakim Ziyech. L’esterno marocchino del Chelsea è il principale obiettivo di calciomercato e, secondo il Corriere dello Sport, Maldini e Massara hanno dato una forte accelerata negli ultimi giorni. Il giocatore ha già acconsentito al trasferimento in Serie A.

Ci sono due condizioni per far sì che l’affare vada in porta. La prima riguarda la formula del trasferimento, che deve essere in prestito con diritto di riscatto. La seconda riguarda l’ingaggio del giocatore, di circa 6 milioni di euro secondo fonti vicine all’ex Ajax. I rossoneri vorrebbero che i Blues partecipassero al pagamento dello stipendio in un’operazione stile Lukaku all’Inter.