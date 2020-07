Calciomercato Milan, due operazioni in chiusura per la stampa estera

Calciomercato Milan: come riportato nei giorni scorsi, secondo la stampa estera sarebbero due le operazioni in chiusura dei rossoneri

Il rinnovo di Stefano Pioli ha rilanciato anche le quotazioni al Milan di Massara e Maldini: il tandem di dirigenti rossoneri è già al lavoro per rinforzare la rosa sul calciomercato in estate.

Secondo la stampa estera sarebbero due le operazioni in dirittura d’arrivo del Diavolo: secondo la stampa messicana, infatti, il Milan avrebbe trovato l’accordo per Marc Roca dell’Espanyol; mentre per il Mundo Deportivo i rossoneri avrebbero già recapitato la prima offerta al Barcellona per Emerson Royal.