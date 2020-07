Calciomercato Milan: due obiettivi nel mirino di Gazidis

Calciomercato Milan: la dirigenza rossonera starebbe seguendo due obiettivi per la prossima stagione, ecco chi

Dopo la conferma di Pioli, il Milan, in vista della prossima stagione, torna sul calciomercato, pronto a rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione.

Stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, il club di Via Aldo Rossi starebbe seguendo Dumfries del PSV Eindhoven e Emerson del Siviglia, in particolar modo per quest’ultimo, qualche giorno fa c’è stato un incontro con l’intermediario per capire la situazione che lo lega alla società andalusa.