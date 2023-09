Calciomercato Milan, sono due i colpi già programmati. Ultime

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno già in mente i due colpi da sferrare in entrata da gennaio a giugno: tutti i dettagli

Come riportato da calciomercato.com, la grande campagna acquisti del Milan ha lasciato aperte due esigenze tecniche importanti.

I rossoneri avrebbero infatti voluto acquistare anche un vice Theo Hernandez ma le reticenze di Ballo-Toure, che ha accettato il Fulham solo sul gong del mercato, hanno impedito a Furlani di chiudere per Calafiori, poi finito al Bologna. Ora l’obiettivo è Juan Miranda del Betis Siviglia: in scadenza di contratto a giugno, i rossoneri contano di chiudere l’affare a gennaio.

Per quanto riguarda il secondo colpo, l’affare Taremi, poi sfumato, ha fatto ben intendere come il Diavolo volesse anche un nuovo centravanti da alternare a Giroud. Furlani ha messo una toppa con Jovic ma il grande obiettivi per il futuro è rappresentato da David del Lille: la scadenza del contratto fissata al 2025 lo rendono un obiettivo caldissimo a partire dalla prossima estate.