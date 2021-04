Calciomercato Milan: due club spagnoli su un attaccante rossonero

Calciomercato Milan: in vista della prossima stagione il club rossonero sarebbe intenzionato a vendere Samu Castillejo

In vista della prossima stagione il Milan sarebbe intenzionato a cedere Samu Castillejo, per rinforzare la propria rosa soprattutto nel ruolo di esterno d’attacco, visto che Saelemaekers, molto probabilmente, dovrebbe tornare nel ruolo di terzino destro. Lo riporta AS.

Stando sempre a fonti spagnole sarebbero due i club interessati all’ex Villareal: Valencia e Granada. Il Diavolo, per far registrare una plusvalenza, vorrebbe chiedere un conguaglio di circa 8 milioni di euro.