Mercato Milan, confronto Pioli-Furlani: le ultime sulla punta

Calciomercato Milan, confronto tra Pioli e Furlani: il tecnico spinge per un nuovo attaccante. Le ultime in casa rossonera

Come riferito da Tuttosport, le ultime ore di calciomercato Milan sono state caratterizzate dal confronto continuo tra l’area tecnica e Stefano Pioli. Sul tavolo il tema del possibile nuovo innesto in attacco.

Il tecnico spinge per l’inserimento di una nuova punta (Ekitike primo nome) che possa alternarsi con Giroud e Okafor ritenendo Colombo ancora acerbo e bisognoso di fare nuova esperienza in prestito; Furlani sta dal canto suo prendendo in considerazione l’idea di fare fiducia all’italiano almeno fino a gennaio. I prossimi giorni scioglieranno definitivamente il nodo.