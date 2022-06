Calciomercato Milan: Diallo o Kehrer del PSG per puntellare la difesa che non vedrà l’arrivo di Botman

Come scrive La Gazzetta dello Sport il Milan sta guardando in casa Psg per rinforzare il proprio parco difensori.

Sfumato Botman, è riemerso Abdou Diallo, 26: lgioca sia centrale che terzino sinistro. Stessa duttilità di Thilo Kehrer, 25, altro obiettivo rossonero di proprietà del Psg.