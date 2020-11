Calciomercato Milan – Derby di mercato con l’Inter per un giovane difensore

Calciomercato Milan: possibile derby di mercato con l’Inter per l’acquisizione del giovane difensore centrale Perr Schuurs

Il Milan guarda al futuro, sempre alla ricerca di nuovi talenti da aggiudicarsi e far crescere insieme al resto della squadra. Non solo i rossoneri però sono inclini alla filosofia della linea verde. Secondo quanto riportato da Tuttosport infatti all’orizzonte si profila un derby di mercato con l’Inter per le prestazioni di Perr Schuurs, difensore centrale classe 1999.

Fisico e doti tecniche: in Olanda è stato paragonato più volte a De Ligt. L’Ajax se lo è assicurato nel 2018 dal Fortuna Sittard. Il suo contratto con il club di Amsterdam è in scadenza nel 2022. Inter e Milan non sono le uniche società interessato a Schhurs: sul giocatore è forte l’interesse anche del Liverpool. La sua valutazione, al momento, si aggira intorno ai 30 milioni di euro.