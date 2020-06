Calciomercato Milan: Depay non rinnoverà con il Lione

L’attaccante olandese ha confermato che non intende rinnovare il contratto in scadenza nel 2021 con la società transalpina

E’ tornato ad allenarsi in gruppo Memphis Depay; l’attaccante olandese in forza al Lione ha totalmente recuperato dall’infortunio e si prepara ad affrontare la Juve nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, unico impegno dei francesi dopo la sospensione della Ligue 1.

Come riportato da calciomercato.com, il 26enne avrebbe anche confermato la sua intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2021, aprendo così ad una sua cessione già in questa sessione di mercato: il Milan resta alla finestra.