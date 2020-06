Calciomercato Milan: tiene banco ancora il nome di Depay

Il 26enne attaccante olandese piace molto a Rangnick e non rinnoverà con il Lione il contratto in scadenza nel 2021

Memphis Depay non sarà un giocatore dell’Olympique Lione la prossima stagione; questo ormai appare quasi scontato. Il nome era già stato accostato al Milan nelle scorse settimane ma negli ultimi giorni sembrano esserci stati degli sviluppi in merito.

Con il contratto in scadenza nel 2021 e nessuna intenzione di rinnovarlo, il Lione si sarebbe ormai deciso, stando a quanto riporta calciomercato.com a lasciar partire l’attaccante olandese quest’estate per una cifra intorno ai 30 milioni di € e qui potrebbe inserirsi il Milan che potrebbe avere in questo senso una spinta definitiva da Ralf Rangnick che avrebbe già voluto portare il 26enne a Lipsia in passato.