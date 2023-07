Calciomercato Milan, Divock Origi ha ribadito alla società rossonera di voler restare a Milanello e riscattare la scorsa stagione

Come riferito da Claudio Raimondi, Divock Origi, pur restando in uscita nel calciomercato Milan, ha le idee chiare per il futuro.

L’attaccante ex Liverpool ha confermato alla società rossonera di voler restare a Milanello per riscattare la deludente scorsa stagione.