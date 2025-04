Calciomercato Milan, De Cuyper sempre nel mirino! Assegno pronto, può arrivare così a Milanello

Calciomercato Milan, i rossoneri continuano a seguire De Cuyper del Bruges per la prossima estate: servono almeno 25 milioni di euro

Come riferito da calciomercato.it, il calciomercato Milan è pronto ad accelerare per De Cuyper, terzino sinistro del Bruges individuato da tempo come possibile sostituto di Theo Hernandez nel caso in cui il francese lasciasse Milanello al termine della stagione.

Per portarlo a Milanello serve un assegno da almeno 25 milioni di euro. Da segnalare come sul ragazzo ci sia anche il forte interesse della Juve.