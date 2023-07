Danjuma Milan: il possibile arrivo con questa formula! I dettagli. L’attaccante olandese è obiettivo concreto a prescindere da Chukwueze

Il Milan guarda al Villarreal per un doppio colpo. La priorità è Samuel Chukwueze, ma questa non esclude l’eventuale arrivo in rossonero Arnaut Danjuma, attaccante olandese del club spagnolo.

Secondo quanto riporta Matteo Moretto di Relevo su Twitter, il giocatore arriverebbe in prestito, è un’opportunità di mercato visto il basso costo dell’operazione.