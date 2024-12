Calciomercato Milan, svolta Danilo! La decisione della Juve avvicina il brasiliano? Ultime

Calciomercato Milan, clamorosa svolta Danilo: il club ha comunicato al difensore, accostato anche ai rossoneri, di considerarsi in uscita

Intervenuto sul proprio profilo di X, Matteo Moretto, noto giornalista, ha fornito questo importante aggiornamento su Danilo, difensore della Juve accostato anche al calciomercato Milan:

PAROLE – «Esclusiva. La Juventus ha comunicato a Danilo che è sul mercato. Il club ha fatto sapere in via ufficiale al difensore brasiliano la decisione. L’attuale capitano della rosa (1991) ha disputato oltre 200 partite ufficiali in bianconero».