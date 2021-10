Calciomercato Milan: Correa torna un obiettivo. Ecco le condizioni

Calciomercato Milan: Angel Correa è ancora un obiettivo di mercato dei rossoneri. Il club ci pensa per quest’estate. Il punto

Il Milan ritorna su Angel Correa dell’Atletico Madrid. Secondo quanto riferisce Calciomercato.it, i rossoneri starebbero nuovamente pensando al fantasista argentino.

Correa non sta trovando molto spazio nell’Atletico Madrid. Se Simeone dovesse continuare a non vederlo, l’argentino potrebbe chiedere la cessione in estate. A quel punto, il Milan potrebbe farsi nuovamente sotto, in quanto Maldini e Massara puntano ad un grande mercato nella prossima sessione.