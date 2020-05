Dalla Spagna si parla di un Milan scatenato nel calciomercato: rossoneri sempre più prossimi a strappare Mertens dal Napoli

Secondo quanto riportato dal quotidiano online spagnolo todofichajes.com il Milan sarebbe da diverso tempo in contatto continuo con Mertens e il suo agente.

L’obiettivo dei rossoneri è quello di sperare in un non rinnovo con il Napoli dell’attaccante belga per poterlo portare a Milanello come parametro zero, dal momento che il suo contratto scadrà a giugno 2020.