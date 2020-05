Calciomercato Milan, confronto con Raiola: non si parlerà dei “soliti” nomi

Calciomercato Milan: i rossoneri riallacciano i rapporti con Raiola per parlare non dei “soliti nomi”. Sul piatto due prospetti olandesi

Il Milan si appresta a disputare il finale della stagione 2019/20 ma già con i piani rivolti alla prossima annata che vedrà, a meno di clamorosi sconvolgimenti, Ralf Rangnick sedere sulla panchina rossonera.

In vista della prossima sessione di calciomercato la dirigenza rossonera starebbe riallacciando i rapporti con Mino Raiola per parlare però non solo del rinnovo di Donnarumma e Ibra, ma anche di diversi giocatori, attualmente in Eredivisie, appartenenti alla scuderia del noto procuratore.

Il primo nome della lista è quello di Myron Boadu, attaccante esterno classe 2001, dell’Az Alkmaar autore di ben 20 gol e 13 assist in 39 partite quest’anno. Numeri da capogiro che rendono Boadu uno dei talenti più interessanti del palcoscenico olandese: la sua valutazione oscilla tra i 18 e i 23 milioni di euro.

Il secondo prospetto, sempre attualmente in Eredivisie, è Donyell Malen il cui prezzo però si aggira già intorno ai 30 milioni. Malen è un classe ’99 del PSV, autore di 17 reti e 9 assist in stagione giocando sia come punta centrale che come esterno offensivo.