Calciomercato Milan, piovono conferme totali! Questo giocatore può lasciare a gennaio, contatti in corso con... Ultimissime

Calciomercato Milan, conferme totali sull’interesse del Galatasaray per Luka Jovic: il serbo può andarsene già a gennaio

Come riportato dal Corriere dello Sport, Luka Jovic può concretamente lasciare il calciomercato Milan già il prossimo gennaio.

Ciò che sembra certo è che il serbo non rientra più né tra i piani di Fonseca né in quelli del club. E gennaio è vicino. Dalla Turchia arrivano voci dell’interesse del Galatasaray per il 9 rossonero, candidato a sostituire nell’attacco dei turchi l’infortunato Icardi. Il Milan non si

opporrebbe a una sua partenza. Anzi: l’eventuale cessione di Jovic aprirebbe le porte della lista Serie A all’inserimento di un nuovo straniero over 23 da acquistare sul mercato. Un nuovo mediano, per esempio.