Calciomercato Milan, bomba della Bild: Bayern Monaco sull’obiettivo rossonero

Calciomercato Milan, bomba dalla Germania: il Bayern Monaco ha messo gli occhi sull’obiettivo rossonero

Secondo la Bild il Bayern Monaco starebbe prendendo in seria considerazione l’idea di investire su Rasmus Hojlund per rinforzare il proprio attacco in vista della prossima stagione.

Il motivo? Il giovane centravanti danese, oltre ad essere un investimento di sicura prospettiva, ha un prezzo (45 milioni) di gran lunga inferiore a quello di altri obiettivi come Kolo Muani o Osimhen. Un insidia in più per il calciomercato Milan che è da tempo sul giocatore.