Calciomercato Milan, con Depay una possibile svolta tattica: ecco quale

L’indiscrezione di calciomercato che accosta il Milan a Depay potrebbe apportare alcune modifiche tattiche allo scacchiere

La notizia rimbalzata oggi secondo la quale il Lione potrebbe inserire il cartellino di Depay in cambio del vero pupillo del ds dei francesi Juninho Pernambucano, ovvero Lucas Paquetà, coinciderebbe con una possibile svolta tattica che Pioli potrebbe proporre con continuità.

Nel caso in cui questa suggestione diventasse realtà, Memphis Depay potrebbe affiancare (e non solamente sostituire) il suo amico e idolo Zlatan Ibrahimovic in una possibile miscela esplosiva innescata da Hakan Calhanoglu, in un 4-3-1-2 di «ancelottiana» memoria, che comporterebbe l’inserimento di Tonali nel terzetto a metà campo.

Una suggestione che ricondurrebbe ad un pensiero stupendo per i tifosi rossoneri e che garantirebbe gol, fantasia e imprevedibilità, elementi troppo spesso accantonati dalle parti di Milanello nel corso delle ultime stagioni.