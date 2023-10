Miranda-Milan, colpo vicinissimo: cifre e dettagli della trattativa

Miranda-Milan, colpo ad un passo: il terzino ha l’accordo con i rossoneri per giugno ma potrebbe arrivare già a gennaio

Come riportato da calciomercato.com, Juan Miranda potrebbe essere il prossimo colpo del calciomercato Milan.

L’accordo con i rossoneri c’è già per il prossimo giugno a parametro zero ma Furlani ha pronta un’offerta da 3 milioni di euro più bonus per convincere il Betis a lasciarlo partire a gennaio. Per il classe 2000 è pronto un contratto fino al 2028.