Calciomercato Milan, colpo a centrocampo per gennaio? Il club ha preso una decisione! Ecco la scelta del club rossonero

Tra i temi affrontati dal calciomercato Milan in questo mercato di gennaio c’era anche la questione se intervenire o meno nel reparto di centrocampo. Rade Krunic è andato al Fenerbahce e Ismael Bennacer ha disputato la Coppa d’Africa con l’Algeria (ma è stato eliminato).

Come riferisce Sport Mediaset, la società rossonera ha deciso che non verranno fatti interventi nel reparto di centrocampo. Si aspetterà soltanto il recupero di Bennacer dal problema all’adduttore accusato in nazionale.