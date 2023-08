Calciomercato Milan, tra i possibili addi c’è quello di Colombo. L’attaccante tornato in rossonero vuole giocare. Genoa sullo sfondo.

Il Milan sta cercando una soluzione sul calciomercato per Colombo. Come riporta Tuttosport l’attaccante ad oggi è l’unica riserva di Giroud e Pioli lo sta valutando nelle varie uscite in amichevole dei rossoneri. L’attaccante dal canto suo però vorrebbe giocare.

In tal senso il Genoa resta interessato, con il Cagliari sullo sfondo.