Calciomercato Milan, preparata questa CIFRA per l’attaccante del futuro: tutti i NOMI. Le ultime sulle mosse dei rossoneri

Il giornalista Gianluca Di Marzio è intervenuto a SkySport per analizzare le possibili mosse del calciomercato Milan nella prossima sessione estiva, soprattutto per quanto riguarda l’attaccante.

PAROLE – «Ci sono giocatori interessanti nella lista del Milan, abbiamo raccontato di Zirkzee sul quale però c’è anche la Juve, ci sono anche i vari Sesko, David, Boniface che gioca in Germania, in Europa esistono profili interessanti in attacco. Il Milan sa che deve investire una cifra importante per la punta, se vuoi prendere un attaccante forte 40-45 milioni di euro devi spenderli».