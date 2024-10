Calciomercato Milan, RETROSCENA Chukwuemeka! L’INDISCREZIONE lascia di STUCCO, tentativo a gennaio? ULTIME

Calciomercato Milan, retroscena Chukwuemeka: i rossoneri avevano tentato di prendere il centrocampista in estate

Importante aggiornamento fornito da Fabrizio Romano sul calciomercato Milan e in particolare sul profilo di Chukwuemeka, centrocampista del Chelsea che piace tantissimo a Moncada:

PAROLE – «Chukwuemeka non gioca. Il piano era che partisse in prestito. Ma non in club in cui non sarebbe stato regolarmente titolare. Per questo il Chelsea ha rifiutato molti approcci, Milan e altri, in estate, ma poi Carney è rimasto. Cercheranno una soluzione a gennaio».