Non solo nomi in entrata ma anche in uscita per il Milan. Tra queste quello di Gabbia direzione Samp. Cessione però per il momento bloccata:

secondo quanto riferisce Repubblica.it, il club rossonero darà eventualmente l’ok alla partenza a titolo temporaneo del giovane prodotto del settore giovanile rossonero solo dopo l’arrivo di un altro centrale difensivo.