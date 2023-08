Calciomercato Milan: i rossoneri si stanno muovendo sia in entrata che in uscita. In tal senso la cessione di Adli resta in stallo

Il Milan dopo essersi mosso tanto sul calciomercato in entrata ora sta cercando di piazzare gli esuberi. Tra questi c’è Adli.

Come riportato da Tuttosport le contrattazioni per il centrocampista sarebbero in una fase di stallo.