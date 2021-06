Calciomercato Milan: Castillejo verso la cessione, le ultime sullo spagnolo

Samu Castillejo lascerà certamente Milanello in questa sessione di mercato estiva. Il club rossonero starebbe attendendo…

Samu Castillejo lascerà con ogni probabilità Milanello. Il club di Via Aldo Rossi starebbe attendendo un’offerta allettante per cederlo a titolo definitivo. Si parte da una base di 8 milioni di euro, essenziali per non far registrare una minusvalenza.

Sul giocatore spagnolo, oltre al Real Betis, vi sarebbero anche Valencia, Getafe e Granada, ma al momento offerte ufficiali non sarebbero ancora arrivate. Lo riporta l’edizione di Tuttosport.