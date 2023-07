Mercato Milan, il caso Origi: il belga rifiuta questa destinazione! Il rossonero non vuole partire e dico a no alle lusinghe estere

Il Milan ha una lista di giocatori che dovrebbero lasciare la squadra in questa sessione di mercato. In queste elenco, figura anche il nome di Divock Origi, il belga arrivato da Liverpool che ha deluso le aspettative, tra infortuni e prestazioni. Per questo il Milan vuole metterlo in vendita.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore non ha intenzione di andare via. Rifiutato un possibile scambio con il West Ham, ora rifiuta anche le offerte dell’Arabia Saudita. Il suo obiettivo sarebbe quello di restare e convincere società e tifosi che lui c’è.