Il terzino rossonero sembra sempre più lontano dal Milan che pensa ad una sua cessione in estate; si apre anche una pista spagnola

Che i rapporti tra Milan e Siviglia siano ottimi lo si sa da tempo; le trattative Suso e Kjaer sono solo l’ultimo esempio. Ma potrebbe esserci una nuova trattativa sullo stesso asse e che avrebbe al centro Davide Calabria.

Come riportato dal quotidiano spagnolo Marca, il ds Monchi avrebbe infatti espresso il suo apprezzamento per Calabria che al momento ha tanti estimatori anche in Italia come Fiorentina ma soprattutto Bologna