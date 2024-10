Calciomercato Milan, Calabria RESTA in bilico! C’è l’affondo del TOP CLUB, addio a gennaio? I DETTAGLI

Calciomercato Milan, Calabria resta in bilico: il Galatasaray tenta l’affondo già a gennaio. Tutti i dettagli

Come riferito da calciomercato.com, Davide Calabria resta in bilico nel calciomercato Milan:

PAROLE – «Davide Calabria, pur non avendo disputato la sfida persa alla BayArea contro il Bayer Leverkusen in Champions League, ha recuperato comunque dal problema all’adduttore e sarà a disposizione per la trasferta al Franchi contro la Fiorentina. Il capitano rossonero si candida a una maglia da titolare, al posto di Emerson Royal, in un momento davvero complesso. Tiene banco in casa Milan, infatti, la questione relativa alla situazione contrattuale di Calabria: l’attuale accordo scadrà nel luglio del 2025. La sensazione attuale è che Davide potrebbe dover dire addio alla sua squadra del cuore. La trattativa tra i suoi agenti e la dirigenza rossonera sul rinnovo si è praticamente fermata alla scorsa primavera: i primi contatti avevano detto evidenziato una certa differenza tra domanda e offerta. In futuro, la speranza del capitano è che si possa assottigliare questa distanza per arrivare a una soluzione. E in questa fase di stallo, come riporta Fanatik, dalla Turchia rilanciano l’interesse da parte del Galatasaray, pronto a mettersi in contatto con l’entourage del calciatore e con la dirigenza del Milan, già a partire dalla prossima sessione invernale di mercato. Il club turco è in pressing, starà a Calabria decidere il proprio futuro, in caso di mancato rinnovo con i rossoneri».