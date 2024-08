Calciomercato Milan: FATTA per Brescianini al Napoli, le CIFRE dell’affare! Anche i rossoneri sorridono

Il calciomercato Milan sorride per la chiusura tra Napoli e Frosinone per il passaggio di Brescianini in azzurro

Come riportato da Matteo Moretto, trattativa chiusa tra i due club. Operazione in prestito oneroso da 1 milione con obbligo di riscatto a 11 milioni. Domani mattina le visite mediche a Roma. Sorridono anche i rossoneri che detengono il 50% della futura rivendita.