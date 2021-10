Calciomercato Milan: Brekalo incanta i rossoneri. La situazione

Calciomercato Milan: rossoneri stregato Brekalo. L’esterno granata ha iniziato molto bene la stagione con Juric e ha già attirato attenzioni

Calciomercato Milan che non dorme mai. Nell’ultima sfida contro il Torino, il duo Maldini-Massara sarebbe rimasto stregato dall’esterno sinistro granata Joseph Brekalo, classe 1998, in prestito dal Wolfsburg.

Secondo quanto riferisce Calciomercatoweb.it, infatti, il Milan avrebbe chiesto informazioni riguardanti il giocatore. La sua attuale valutazione si aggira sui 15 mln di euro. Una cifra abbordabile, considerando l’eventualità di un’offerta mostre per Rafael Leao sulla sinistra.

Per il portoghese, infatti, si sarebbero già informati tanti top club europei. Brekalo potrebbe essere l’erede perfetto di Leao, per continuare a far viaggiare il Milan.