Calciomercato Milan, il Bologna fa sul serio per Alexis Saelemaekers: prima offerta per l’esterno belga. I dettagli

Il Bologna fa sul serio per Alexis Saelemaekers, nome in uscita del calciomercato Milan. Come riportato da Nicolò Schira, i felsinei hanno presentato una prima proposta al club rossonero di prestito con diritto di riscatto.

I rossoneri vogliono l’obbligo: la trattativa va avanti.