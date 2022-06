Calciomercato Milan: ad oggi bloccata la cessione di Gabbia alla Sampdoria. I rossoneri devono risolvere la questione liste

Come spiega Tuttosport ad oggi il Milan non può permettersi di cedere Matteo Gabbia, nonostante il pressing della Sampdoria.

In primo luogo per la questione delle liste in cui devono comparire necessariamente almeno tre giocatori cresciuti nel vivaio (con 24 giocatori in rosa). E poi ad oggi il Milan, con la cessione di Romagnoli, non ha un quarto centrale nel proprio organico.