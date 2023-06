Calciomercato Milan, Berardi: il Sassuolo ha deciso! La mossa. Si abbassa il prezzo del giocatore, ma c’è la concorrenza della Lazio

Il Milan è sulle tracce di Domenico Berardi: è lui il nome per la fascia d’attacco destra rossonera per la prossima stagione. Come riferito da Alfredo Pedullà, il Sassuolo avrebbe deciso di abbassare il prezzo della scorsa estate da 35 milioni a 20+5 di bonus.

Su di lui, c’è anche la Lazio di Lotito: il patron è pronto ad inserire Matteo Cancellieri come contropartita tecnica.