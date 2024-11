Calciomercato Milan, intrigo Berardi! Il top club si ritira dalla corsa, rossoneri vigili

Calciomercato Milan, Domenico Berardi, esterno del Sassuolo, non è nel mirino dell’Atalanta: rossoneri vigili

Negli ultimi giorni giravano molto le voci su una possibile trattativa di calciomercato che vedrebbe l’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi, accostato anche al calciomercato Milan come possibile colpo a destra, vicino all’Atalanta. Nonostante manchino due mesi (dove può accadere di tutto) le idee nerazzurre, ad oggi sono molto chiare.

Secondo quanto raccolto da CalcioNews24, Berardi-Atalanta ad oggi risulta una pista fredda: nessuna trattativa in ballo. La priorità della Dea per l’attacco rimane Raspadori. A gennaio poi può accadere di tutto (mancano due mesi), ma l’attaccante del Sassuolo oggi non è vicino ai nerazzurri.