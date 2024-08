Calciomercato Milan, Bennacer LASCIA Milanello? Offerta LAST MINUTE, lo vuole un TOP CLUB

Calciomercato Milan, Ismael Bennacer, centrocampista algerino, può lasciare i rossoneri: c’è l’Atletico Madrid. Ultime

Come riportato da Matteo Moretto, l’Atletico Madrid ha bussato alla porta del calciomercato Milan per Ismael Bennacer, centrocampista algerino in uscita dal club rossonero nonostante le poche ore rimaste alla fine della sessione estiva 2024.

Il club spagnolo ha chiesto il calciatore con la formula del prestito: da capire le cifre e le modalità dell’operazione nei prossimi minuti. Si entra nella fase caldissima: Bennacer può dire addio.