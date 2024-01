Ballo Tourè Milan: il difensore ritornerà in rossonero? I numeri con il Fulham del difensore senegalese. I dettagli

Tra i giocatori che hanno salutato il Milan e che potrebbero ritornare in estate c’è Ballo Tourè.

Il difensore era partito in prestito secco per questioni di tempo ma il Milan sperava di poter ridiscutere in un secondo momento i termini del riscatto con il Fulham. Al momento, però, l’ex rossonero ha totalizzato solo 4 presenze per un totale di 49 minuti.