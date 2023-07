Bakayoko Milan: nuovo nome per la fascia destra, spuntano le cifre. Rispecchiando l’identikit del mercato rossonero, Furlani ci pensa

Nuovo nome per la fascia destra del Milan, che potrebbe perdere in questo mese Messias e Saelemaekers. Oltre all’interessere per Chukwueze, i rossoneri puntano anche un altro giocatore.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, al Milan piace Jonah Bakayoko del PSV: 20 anni, il costo del cartellino è sui 25 milioni.