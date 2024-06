Calciomercato Milan, ANNUNCIO di Ibrahimovic su Maignan, Leao e Theo Hernandez: SVELATO il loro futuro! Ecco dove giocheranno la prossima stagione

Zlatan Ibrahimovic, intervenuto in conferenza stampa davanti ai media per rispondere alle domande inerenti al calciomercato Milan, ha parlato del futuro di Maignan, Leao e Theo Hernandez. Ecco le parole del dirigente p:

PAROLE – «Tutto è possibile. Le richieste loro non le so, forse sai più di me. È sempre una cosa interna, si parla. Ma tutto è possibile. Grazie al lavoro di RedBird c’è possibilità di fare queste cose. Poi dove arriviamo ci sono due parti: se uno mi dice che non vuole stare qua è un problema. Loro due sono molto contenti, hanno fatto la storia e devono continuare a farla».

LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI ZLATAN IBRAHIMOVIC