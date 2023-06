Calciomercato Milan, decisa l’alternativa a Thuram! Ecco il nome. In attesa di una decisione del figlio d’arte, si vira su Fabio Silva

Il Milan insiste per Marcus Thuram, in lotta per decidere la sua futuro squadra: le due principali squadre sono i rossoneri e il Psg. L’attesa per questa decisione non è infinita e vira su un’alternativa.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’alternativa è Fabio Silva, giovane portoghese del 2002, che è di proprietà del Wolverhampton. Il club inglese non ha ancora presa una posizione: se acconsentirà a far partire il calciatore a titolo definitivo oppure, ancora una volta, in prestito.