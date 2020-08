Calciomercato Milan: Alphonso Davies poteva essere rossonero

Il giovane esterno, ora al Bayern Monaco, era stato segnalato al Milan già nel 2016 quando ancora giocava in Canada

Giovanni Lorini è attualmente il supervisore delle Scuole Calcio Milan in Italia ma in passato è stato anche Head Coach Academy in Nord America, in Canada soprattutto ed in quella circostanza vide per la prima volta un giovanissimo Alphonso Davies.

Lorini, infatti, ha raccontato a La Gazzetta dello Sport, di aver segnalato al Milan il giovane esterno già nel 2016: «Aveva 15 anni e mezzo. Mando una mail alla mia società dicendo che era da seguire. La risposta è positiva, poi le strade del mercato sono strane. I Whitecaps l’hanno messo subito sotto contratto e le pretese erano elevate, sui sei milioni per un quindicenne. A noi era piaciuto ma probabilmente anche al Bayern che è stato più bravo, o più ricco. Sembrava Balotelli da giovane, sperando che non si perdesse. Ora lo vedo in Champions e sono felice che sia a questo livello. Può diventare uno dei più grandi, anche nel suo ex ruolo di esterno alto». In effetti, domani sera Alphonso Davies giocherà la finale di Champions League, potendosi quindi laureare Campione d’Europa a 20 anni ancora da compiere.